3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor yeni yönetimini belirledikten sonra iç transferde orta saha oyuncusu Ufuk Özcan (30) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon da formamızı terleten Ufuk Özcan ile yeniden anlaşarak yuvada kalmasını sağladık. Evine hoş geldin Ufuk Özcan. Bu sezon da aynı inanç, aynı mücadeleyle birlikteyiz" ifadelerine yer verildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü Belediyespor'da Ufuk Özcan İmzası - Son Dakika
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