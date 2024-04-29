Ayvalıkgücü Belediyesporlu Taraftarlar Başkan Ahmet Akın'ı Tribünlere Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ayvalıkgücü Belediyesporlu Taraftarlar Başkan Ahmet Akın'ı Tribünlere Davet Etti

Ayvalıkgücü Belediyesporlu Taraftarlar Başkan Ahmet Akın\'ı Tribünlere Davet Etti

TFF 3. Lig'de 1. Grubu 3. sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyesporlu taraftarlar, 2. Lige yükselebilmek için oynayacağı ilk play off karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için tribünlere davet etti.

29.04.2024 20:15  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de 1. Grubu 3. sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyesporlu taraftarlar, 2. Lige yükselebilmek için oynayacağı ilk play off karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için tribünlere davet etti.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un tribün lideri konumunda olan ve geçtiğimiz yıl dernekleşerek tek çatı altında toplanan Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği Başkanı Ergün Kocaman; yaptığı açıklamada, 2. Lige yükselebilmek için Edirne Spor ile yapacakları ilk play off karşılaşmasının kendileri için son derece önemli bir viraj olduğunu vurguladı.

Edirne Spor ile oynanacak maçın Ayvalıkgücü Belediyespor için tarihi bir karşılaşma olduğunun altını çizen Ergün Kocaman, " Bu sebeple de, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00 da sahamız Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynayacağımız Ayvalıkgücü Belediyespor'umuz için son derece hayati önem taşıyan bu karşılaşmaya; tüm halkımızı, Ayvalık ve körfezdeki spor kulüplerini, futbolcularını, yöneticilerini, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ı, milletvekillerimizi ve meclis üyelerini kırmızı-beyazlı takımımıza destek ve birlik olmaya davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ahmet Akın, Balıkesir, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyesporlu Taraftarlar Başkan Ahmet Akın'ı Tribünlere Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
21:20 Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor
20:44 Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 22:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyesporlu Taraftarlar Başkan Ahmet Akın'ı Tribünlere Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement