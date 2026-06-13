Ayvalıkgücü\'nden Emirhan Boz\'a Veda

3'üncü Lig'de üst üste 4 yıldır play-off oynarken genç oyuncuları da vitrine çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer olan 20 yaşındaki genç milli orta saha oyuncusu Emirhan Boz için veda mesajı yayınladı. Emirhan yeni takımına imza atarken, kırmızı-beyazlı kulüp, "Kulübümüzde son iki sezondur forma giyen ve Ümit Milli Takım formamızı da başarıyla temsil eden Emirhan Boz'un transferi konusunda Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbol gelişimini Ayvalıkgücü Belediyespor çatısı altında sürdüren oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Ayvalıkgücü geçen sezon da Emirhan gibi parlatarak milli formaya taşıdığı Ali Habeşoğlu'nu Bodrum FK'ya satmıştı.