AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe'ye 3-1 Şok!

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden AZ Alkmaar'da teknik direktör Marteen Martens, kendileri adına unutulmayacak bir akşam yaşadıklarını söyledi.

AZ Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Martens, takımını tebrik ederek "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Dzeko ilk yarıda birkaç fırsattan yararlanamadı. Ama ikinci yarıyla ilgili çok mutluyum. Bu bizim için gerekliydi. Çok cesur bir oyun sergiledik. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Bu galibiyet bizim için ekstra bir motivasyon oldu." açıklamasında bulundu.

Takımda birçok eksik oyuncu bulunmasına karşın genç oyuncuların maçta hazır bir görüntü çizdiğini vurgulayan Martens, "Biz bu maça bugün hazırlanmadık. Genç oyuncuları sezon başından bu yana hazır tutuyoruz. Bugün de bu şansı iyi değerlendirdiler." diye konuştu.

Dün düzenlenen basın toplantısında "Fenerbahçe'nin canını nerede acıtacağımızı biliyoruz ve bu konuda hazırlıklıyız." sözleri hatırlatılan Martens, şunları söyledi:

"Yüksek baskı yapacağımızı biliyorduk. Bu konularda zaman zaman iyiyiz. Fenerbahçe'nin da hata yapacağını biliyorduk. İkinci yarıda 2 kez böyle şans yakaladık ama sonuçlandıramadık. Yine de hem yüksek toplarda hem de yerden toplarda baskıyı iyi kurduk. Bunda da başarılı olacağımızı biliyordum."