AZ Alkmaar - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

AZ Alkmaar - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi maçında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe'nin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

08.11.2024 00:16
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Stat: AZ

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki AZ Alkmaar-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika

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