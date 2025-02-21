AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan Muslera detayı - Son Dakika
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Spor

AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan Muslera detayı

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Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı oynanan maçta yedek kaldı. Bu, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sakatlık ya da ceza olmaksızın bir maçta ilk kez yedek kaldığı anlamına geliyor. Tecrübeli kaleci, 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyiyor ve Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında hep sahada yer aldı.

21.02.2025 10:55
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu.

AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan Muslera detayı

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan Muslera detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    muslera glatasarayı silmiş 27 17 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Çünkü eleneceklerini kendileri de biliyordu. Yedek kaleciyi oynattılar. Muslera yaşına rağmen hala iyi kaleci. Fenerbahçeye gelse kabul ederdim. 18 21 Yanıtla
  • Casper:
    Senin modan geçti artık bu Arada bugün günlerden Eyüpspor 10 12 Yanıtla
  • Necdet:
    Günay olmasaydı cimbom 5 tane rahat yerdi 19 3 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kalecisin Muslera tabii belibir yaşa geldiği zaman performans zaten düşecek 11 9 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    büyük deprem geliyor . dikkatli olun 7 5 Yanıtla
  • Fevzi dikbiyik:
    Galatasaray’da büyük başarılara imza atan muslera dönemi artık bitti kaleci Günay Azalknar karşılaşmasında muslerayı hiç aratmadı Galatasaray ekip ve takım olarak tam bir hüsran ile ilk deplasmanda zaten kaybetti Ramspark da yine ekip ve takım olarak şampiyonlar ligine ve UEFA bu yıl elveda Galatasaray 6 4 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Keşke oynasaydı da elek gibi delik deşik olsaydı. 4 3 Yanıtla
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