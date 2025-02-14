AZ Alkmaar Teknik Direktörü: İstanbul'daki Maç Çok Farklı Olacak - Son Dakika
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AZ Alkmaar Teknik Direktörü: İstanbul'daki Maç Çok Farklı Olacak

AZ Alkmaar Teknik Direktörü: İstanbul\'daki Maç Çok Farklı Olacak

Galatasaray'ı 4-1 yenerek avantaj elde eden AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, İstanbul'daki rövanş maçının zorluğuna dikkat çekti ve oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

14.02.2025 02:17  Güncelleme: 02:34
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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Yeterli olup olmayacağını bilemeyiz. İstanbul'daki maç çok farklı olacaktır. Ancak bize çok büyük bir avantaj verdi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Oynanan futbol ve alınan sonuçtan dolayı oOyuncularını tebrik eden Martens, "Mijnans frikikten güzel bir gol attı. 20'nci dakikada skorun 1-1 olması garipti. Biz daha iyi oynayan taraftık. Bu bizi mental olarak sarstı. Ancak devam ettik. Çocukları tebrik ediyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL'DAKİ MAÇ ÇOK FARKLI OLACAKTIR'

4-1'lik skorun turu geçmek için yeterli olup, olmayacağını bilemeyeceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Yeterli olup olmayacağını bilemeyiz. İstanbul'daki maç çok farklı olacaktır. Ancak bize çok büyük bir avantaj verdi. Aldığımız galibiyet mental olarak çok güzel oldu. Güvenimiz arttı. Böyle rakiplere karşı kendimizi gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ YOLU YARILADIK'

Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Martens, "Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Ancak iki maç üzerinden oynuyoruz. Henüz yolu yarıladık. Bugün gol atmayı istedik. Galatasaray'ın bazı oyuncuları cezalıydı, kış transferinde rotasyon yaptılar. Bundan faydalanmaya çalıştık. Biz takımı bir arada tutabildik. Bu çok güzel. Kulüp bunun için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu" şeklinde konuştu.

'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

İstanbul'daki rövanş maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Martens, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbol bana çok şey öğretti. Her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Güzel bir plan yapacağız. Kontrolü elimizden kaybetmemeye çalışacağız. Kadromuzu rövanşa hazırlayacağız. İstanbul'daki maça avantajlı gitmek bizi mutlu ediyor. Bu tür rakiplere karşı böyle sonuçlar almak bizi mutlu ediyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar Teknik Direktörü: İstanbul'daki Maç Çok Farklı Olacak - Son Dakika

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