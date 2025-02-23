AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: 'Galatasaray ile Güzel Bir Oyun Oynadık' - Son Dakika
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Spor

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: 'Galatasaray ile Güzel Bir Oyun Oynadık'

AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, Galatasaray ile oynadıkları 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, çok fazla pozisyon bulduklarını ancak kazanmamalarının sürpriz olduğunu ifade etti.

23.02.2025 03:57
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Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, "Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamamız mucize ancak derdimiz bu değil" dedi.

Belçikalı teknik adam, sahalarındaki 4-1'lik galibiyetin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Martens, ilk olarak şunları söyledi;

"Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi. Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamamız mucize ancak derdimiz bu değil. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi."

Teknik adam, Galatasaray'ın 4-1'lik yenilgiyi çevirmeye çalıştığını ifade ederek, "Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Bizim için iyi sonuç oldu" şeklinde konuştu

Öte yandan Maarten Martens, bu sezon karşılaştıkları Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe arasında en çok sarı-kırmızılıları beğendiğini sözlerine ekledi.

Martens, "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim. Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalandık. Bazen organizasyonları çok hızlı değildi. Ondan da faydalanmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: 'Galatasaray ile Güzel Bir Oyun Oynadık' - Son Dakika

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