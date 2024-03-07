Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin ardından Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, Türkoğlu'na Azerbaycan Milli Takım forması takdim ederken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise mevkidaşına "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını hediye etti.
Son Dakika › Spor › Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta tek golü Batshuayi attı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Bayern Münih'i 109-86 yenerek galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ligde 12. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 16. mağlubiyetini yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?