Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti

Spor

Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Basketbol Federasyonu Başkanı Emin Amrullayev, Türkoğlu'na Azerbaycan Milli Takım forması takdim ederken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise mevkidaşına "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını hediye etti.