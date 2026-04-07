Azerbaycan'da Boks Turnuvası: 6 Madalya
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan'da Boks Turnuvası: 6 Madalya

07.04.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk milli boks takımı, Azerbaycan'daki turnuvayı 3 altın ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Bakü'deki organizasyonu 3'er altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Turnuvada madalya elde eden milli boksörler şunlar:

Kadınlar

Altın madalya: Berfin Kabak (65 kilo)

Bronz madalya: Nilay Yaren Çam (54 kilo), Rabia Araz Topuz (48 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo)

Erkekler

Altın madalya: Refik Kartal (70 kilo), Bedirhan Kalkan (85 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Sporcularımıza, verdikleri emek ve sergiledikleri mücadele ruhu için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir madalya değil, disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve büyük bir ekibin ortak zaferidir. Bu gurur tablosunda emeği geçen başta teknik heyetimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızın kıymetli ailelerine ve tüm camiamıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:04:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.