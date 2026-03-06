Azerbaycan'da Cimnastik Dünya Kupası - Son Dakika
Azerbaycan'da Cimnastik Dünya Kupası

06.03.2026 15:56
Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde 3'üncü olarak finale yükseldi. Diğer sporcular mücadele etti.

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, 3'üncü sırada tamamladığı yer aletinde finale çıktı.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da başlayan yarışmanın ikinci gününde erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak kulplu beygir aletinde, Kerem Şener barfiks, Hasan Bulut ise barfiks ve kulplu beygir aletlerinde mücadele etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız denge aleti, Sevgi Seda Kayışoğlu ise denge ve yer aletlerinde yarıştı.

Yer aletinde 12. 466 puan alan mili sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, 3'üncü sıraya yerleşerek finalde yarışma hakkı kazandı.

Kayışoğlu, denge aletini ise 10.933 puanla 21'inci sırada tamamlarken, Bengisu Yıldız 11.866 puanla 13'üncü sırda yer aldı.

Erkeklerde kulplu beygir aletini Mehmet Ayberk Koşak 13.100 puanla 12'nci, Hasan Bulut ise 11. 266 puanla 26'ncı sırada tamamladı.

Barfikste Kerem Şener 12. 533 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Hasan Bulut da 9.200 puanla 24'üncü sıraya yerleşti.

Yarışmanın üçüncü gününde erkeklerde yer, paralel bar ve halka; kadınlarda ise atlama ve asimetrik bar aletinde final müsabakaları yapılacak.

Milli sporcular Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde finalde yarışacak, Bengisu Yıldız ise atlama tahtasında yedek olarak finalde yer alacak.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Spor, Son Dakika

