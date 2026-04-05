Azerbaycan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Bakü AGF Trophy sona erdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Elif Ece Birgin, gençler çember aletinde 22.950 puanla 7'nci, labut aletinde 21.100 puanla 8'inci sırayı aldı.
Öykü Özoğuz gençler top aletinde 21.900 puanla 6'ncı olurken, Ela Alparslan kurdele aletinde 22.000 puanla 4'üncü sırayı elde etti.
Son Dakika › Spor › Azerbaycan'da Ritmik Cimnastik Yarışması Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?