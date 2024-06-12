Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı\'nın başına geçti

Osman A:

Bu adam iyi teknik direktör.Az sabır ve düzgün bir kadro verebilseydik,iyi şeyler yapardı.

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O bir Karşıyakalı: Az daha sabır gösterilseydi Beşiktaş şuan ptt birinci ligdeydi. 12 8

ferhat eser: osman senden saha iyi yaprakmı var Beşiktaş düşmanı seni 4 6

Osman A: Karşıyakalı...Sen ordan yrtınma yaprakkspor,duyulmuyor. 6 3

Osman A: Ferhat sende bookk sineği heryerde varsın.Az susta motorun soğusun 6 0