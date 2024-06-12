Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika
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Spor

Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti

Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı\'nın başına geçti

Azerbaycan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos getirildi.

12.06.2024 11:17
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda yaklaşık 4 ay görev yapan ve istenen performansı veremeyen Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇTİ

Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fernando Santos, Milli Takım, Azerbaycan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman A: Bu adam iyi teknik direktör.Az sabır ve düzgün bir kadro verebilseydik,iyi şeyler yapardı. 15 2 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Az daha sabır gösterilseydi Beşiktaş şuan ptt birinci ligdeydi. 12 8 ferhat eser: osman senden saha iyi yaprakmı var Beşiktaş düşmanı seni 4 6 Osman A: Karşıyakalı...Sen ordan yrtınma yaprakkspor,duyulmuyor. 6 3 Osman A: Ferhat sende bookk sineği heryerde varsın.Az susta motorun soğusun 6 0 Yasin Kurban: Karşıyaka hangi ligde :) 1 0
  • O bir Karşıyakalı: Şimdi onlar düşünsün:)) 4 2 Yanıtla
  • Fatih Toptamuş: Atadı derken bakan filan mı oldu bizim haberimiz yok ?? 0 0 Yanıtla

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