Süper Lig devi Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda yaklaşık 4 ay görev yapan ve istenen performansı veremeyen Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.
Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika
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