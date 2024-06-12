Azerbaycan Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos - Son Dakika
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Azerbaycan Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu. Fernando Santos'un zengin tecrübesi ve başarıları göz önüne alınarak Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi.

12.06.2024 11:39
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Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi. Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Azerbaycan Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos - Son Dakika

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