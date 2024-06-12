Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Spor

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), teknik direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'u getirmeye karar verdi.

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre federasyonun 3 Haziran'da yaptığı toplantıda teknik direktör konusu masaya yatırılırken Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un adaylığı gösterildi. Açıklamada, "Görüşmelerde güçlü, rekabetçi ve başarılı bir milli takım oluşturulmasının yanı sıra ülkemizde çocuk futbolunun geliştirilmesi gerektiği de belirtildi. Bu bağlamda, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi. Sürecin kısa vadeli olmayacağı, belli bir süreyi kapsayacağı düşünüldüğünde Portekizli teknik adama, rekabetçi bir takım oluşturarak EURO 2028 eleme aşamasında başarılı bir performans sergileme hedefi veriliyor" ifadelerine yer verildi.