Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Beşiktaş'ı son olarak çalıştıran Fernando Santos'u teknik direktörlük görevine getirmeye karar verdi. Santos'un zengin tecrübesi ve başarıları göz önüne alınarak Azerbaycan Milli Takımı'nın rekabetçi bir takım oluşturarak EURO 2028 eleme aşamasında başarılı bir performans sergileme hedefi verildi.

12.06.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), teknik direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'u getirmeye karar verdi.

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre federasyonun 3 Haziran'da yaptığı toplantıda teknik direktör konusu masaya yatırılırken Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un adaylığı gösterildi. Açıklamada, "Görüşmelerde güçlü, rekabetçi ve başarılı bir milli takım oluşturulmasının yanı sıra ülkemizde çocuk futbolunun geliştirilmesi gerektiği de belirtildi. Bu bağlamda, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi. Sürecin kısa vadeli olmayacağı, belli bir süreyi kapsayacağı düşünüldüğünde Portekizli teknik adama, rekabetçi bir takım oluşturarak EURO 2028 eleme aşamasında başarılı bir performans sergileme hedefi veriliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fernando Santos, Milli Takım, Azerbaycan, EURO 2028, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement