Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, bir sonraki hedefine hazırlanıyor - Son Dakika
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Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, bir sonraki hedefine hazırlanıyor

28.02.2022 09:26
Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, bir sonraki hedefine hazırlanıyor

Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, profesyonel kariyerinde çıktığı 10. maçında rakibini yenerek şampiyonluk kemerini kazandı.

Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, profesyonel kariyerinde çıktığı 10. maçında rakibini yenerek şampiyonluk kemerini kazandı. Mammadov, bir sonraki hedefinin Konya'da düzenlenecek olan 5. İslam Oyunları'nda başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Çalışmalarını hem İstanbul hem de Giresun'da sürdüren Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, 2022 yılına şampiyonlukla başladı. Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 18-20 Şubat Kocaeli'de düzenlenen 'Super Fight' organizasyonunda mücadele eden Mammadov, İranlı rakibi Majid Sadah'ı yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Giresunlu antrenör Emrullah Karahan ile birlikte uzun süredir maça hazırlandığını belirten Aykhan Mammadov, emeğinin karşılığını aldığını söyledi. Mammadov, "Uğraşarak büyük emekler vererek bu maça hazırlandık. Gün içinde sabah, öğle ve akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haftanın iki günü günde 3 antrenman, diğer günlerde çift antrenman yaparak devam ediyoruz. Her sabah uzun koşu ve teknik antrenman yapıyoruz. Bu maça çok hazırlandık. Allah'ın izniyle emeğimizin karşılığını aldık. Bana inanan birçok kişiyi yüzüstü bırakmak istemedim. Tek hedefim kazanmaktı. Çok şükür kemerimizi aldık" dedi.

Mammadov, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan 5. İslam Oyunları'nda da derece elde etmek istediğini ifade etti.

Mammadov, "Önümüzde birçok turnuva var. İnşallah bu turnuvalarda da derece yaparak bana inanan herkesi sevindiririm. Ülkemize güzel başarılar getirmek istiyorum. Bu sene Konya'da gerçekleştirilecek olan İslam Oyunları var. Bir sonraki hedefim o turnuva. Sonrasında kendi organizasyonumuz olan Vedat Akbulut Fight Arena'da birçok maçım olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. - GİRESUN

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, bir sonraki hedefine hazırlanıyor

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Azerbaycan, İslam, Konya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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