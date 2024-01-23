Aziz Toker Sezonu U-16 Futbol Ligi\'nde grup maçları tamamlanıyor

Bu sezon üç ayrı grupta 36 takımın mücadele ettiği Aziz Toker Sezonu U-16 Futbol Ligi'nde grup maçları yarın oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı elde ederken, son hafta maçları öncesinde 5 takım Play-Off'u garantiledi.

Bu sezon büyük bir mücadeleye sahne olan Aziz Toker Sezonu U-6 Ligi'nde grup karşılaşmaları yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak.Bu sezon 3 ayrı grupta oynanan maçlarda toplam 36 takım mücadele etti. Birbirinden hecanlı maçlar sonunda A Grubu'nda Kayseri Atletikspor ile Sungur FK, B Grubu'nda Talasgücü, C Grubu'nda ise Kayseri Şekerspor ile Bayraktarspor takımları Play-Off oynama hakkı kazandı. Bir tek B Grubu'nda ikinci takım yarın belli olacak. Bu grupta Erkiletspor, son hafta maçını kazanırsa Play-Off'a yükselen son takım olacak. Erkiletspor'un puan kaybetmesi ve Gültepespor'un kazanması durumunda ise son bileti Gültepespor alacak. 6 takımın mücadele edeceği Play-Off karşılaşmalarının fikstürü son takımın belli olmasından sonra çekilecek.

Programın belli olmasından sonra Play-Off'ta ilk hafta karşılaşmaları 27 Ocak Cumartesi günü SümerStadı'nda oynanacak. Play-Off karşılaşmaları sonunda ilk iki sırayı alan takımlarKayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. - KAYSERİ