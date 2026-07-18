Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı

18.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon yapımcısı Aziz Üstel, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel'in cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Hacı Fatma Tatari Camisi'ndeki cenaze törenine, Üstel'in eski eşi Filiz Döner, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve gazeteci arkadaşları katıldı.

Galatasaray ve Göztepe kulüplerinin yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ile Arda Turan'ın da çelenk gönderdiği törende, Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı konuldu.

Aziz Üstel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde spor camiasına başsağlığı dileyen Kasapoğlu, Üstel'in çok yönlü bir kişilik ve özel bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Üstel'in hem bir entelektüel hem gazeteci hem de bir spor insanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Üstel'in fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaketini, derinliğini ve özgün yaklaşımını koruduğunu, unutulmayacak bir kişilik olduğunu ifade etti.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da Üstel'in vefatının medya camiası için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Üstel'in her dönemde dik durmayı başaran bir isim ve üstat olduğunu belirten Albayrak, kendisiyle 2022 yılına kadar beraber çalışma fırsatı bulduklarını, birlikte çok fazla zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Üstel'in yerli ve milli bir duruşu olduğunu, bilhassa uluslararası konularda devletinin yanında yer aldığını ifade eden Albayrak, onun medya camiasında örnek alınacak bir isim olduğunu, gücünün sonuna kadar yazmaya devam ettiğini ve son ana kadar diyaloglarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Aziz Üstel, Magazin, Kültür, İzmir, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Beykoz Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı Beykoz Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

19:56
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney’den uzun zaman sonra açıklama
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama
18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:31
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 20:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.