Aziz Yıldırım Ali Koç'u tebrik etti, destek verdi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Ali Koç'u tebrik etti, destek verdi

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi. Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.

09.06.2024 19:42
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- Aziz Yıldırım Ali Koç'u tebrik etti, destek verdi

İSTANBUL - Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrasında oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sırasında Başkan Ali Koç, saat 19.00 itibarıyla sahaya inerken, tribünler de meşaleler yanmaya başladı. Taraftarlar hep bir ağızdan kendisine tezahüratlarda bulunurken, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratı söylendi. Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım'ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti. İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı. Kürsüde Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA

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