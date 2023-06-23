Aziz Yıldırım: Arda'yı tut yanına yıldızlar al

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Arda Güler ve yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Arda'nın takımda kalması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, takıma yıldızlar alınması gerektiğini söyledi.
Eski Başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur" dedi.
Kendisine gelen "Sizin gönlünüzde yatan bir teknik direktör var mı?" sorusunu da cevap veren Yıldırım, "Var, Jose Mourinho. Şaka bir yana ben buna karışamam. Yeni Teknik direktör yönetimin tasarrufunda olan bir şey. Bir şey söylemek yanlış olur" ifadelerini kullandı.
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