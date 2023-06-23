Aziz Yıldırım: Arda'yı tut yanına yıldızlar al - Son Dakika
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Aziz Yıldırım: Arda'yı tut yanına yıldızlar al

Aziz Yıldırım: Arda'yı tut yanına yıldızlar al

23.06.2023 16:54

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Arda Güler'in takımda kalması gerektiğini vurgulayarak, takıma yıldızlar alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca kendisine yöneltilen teknik direktör sorusuna da Jose Mourinho'yu aday gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Arda Güler ve yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Arda'nın takımda kalması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, takıma yıldızlar alınması gerektiğini söyledi.

"ARDA'YI TUT YANINA YILDIZLAR AL"

Eski Başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur" dedi.

"BENİM ADAYIM MOURİNHO"

Kendisine gelen "Sizin gönlünüzde yatan bir teknik direktör var mı?" sorusunu da cevap veren Yıldırım, "Var, Jose Mourinho. Şaka bir yana ben buna karışamam. Yeni Teknik direktör yönetimin tasarrufunda olan bir şey. Bir şey söylemek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

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