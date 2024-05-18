Aziz Yıldırım, Başkan Şükrü Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Başkan Şükrü Erdem'i ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i ziyaret etti. İkili, spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında konuştu.

18.05.2024 23:18
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- Aziz Yıldırım'dan, Başkan Şükrü Erdem'e ziyaret

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'in 1994 yılında Spor Bakanlığı yaptığı dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de başkanı olan Aziz Yıldırım tarafından yapılan hatır maçıyla hafızalara kazanan iki başkan, 30 yılın ardından Mustafakemalpaşa'da bir araya geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret etti. Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, ilçenin spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında sohbet etti. Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa'nın spor imkanlarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu. Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "Kıymetli başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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