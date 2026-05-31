Aziz Yıldırım: Fenerbahçe Bu Yıl Şampiyon Olacak

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım Bolu Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek ve kongre üyeleri ile sarı-lacivertli taraflarla bir araya gelen Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "İnşallah şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu sezonda başarılı oluruz, şampiyon oluruz. 100'üncü yılda olduğu gibi bütün branşlarda 120'nci yılda da başarıyı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçelilerin gözyaşı dökmeyeceğini dile getiren Aziz Yıldırım, "Teknik heyete tam karar vermedik. Oturacağız, konuşacağız. Yalnız geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kuyt, Volkan, Dzeko gibi oyuncuların da bu yönetim kadrosu içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Fenerbahçe ruhu diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Stada geleceğiz, statta bütün tribünler birleşecek. 'Ben ocuyum-bucuyum' yok. Bak onu söylüyorum. Yoksa tribünlere çıkarım. O kadar kararlıyım. Çünkü Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Çocuklardan başlayarak, hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz. Yeter artık. Hepimizin Fenerbahçe'ye borcu var, hepimiz bu borcu ödemeliyiz. Birlik ve beraber olma şartını sağlayacağız. Bundan sonra bu gidişat durmazsa bu çok kötü yıllara gider. O zaman hepimiz daha çok üzülürüz" diye konuştu.