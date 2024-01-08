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Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirterek, Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu olmadığını ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıldırım, yapılan iddiaların tamamının yalan olduğunu ve herhangi bir planlama yaparsa bunu kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Fenerbahçe\'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır
08.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:31
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" Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır"

İSTANBUL, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak; başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirtti ve "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

Kaynak: DHA
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Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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