Aziz Yıldırım, Fenerbahçeliler Derneği Başkanının Oğlunun Düğününe Katıldı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçeliler Derneği Başkanının Oğlunun Düğününe Katıldı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçeliler Derneği Başkanının Oğlunun Düğününe Katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde eski Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Adnan Türkay'ın oğlunun düğününe katıldı. Yıldırım, düğünde dernek yöneticileri ve taraftarlarla görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

19.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:34
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde eski Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Adnan Türkay'ın oğlunun düğününe katıldı.

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde Gülsüm- Hüseyin Türkay çiftinin düğün merasimine katıldı. Düğüne katılan Yıldırım, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Düğün merasiminde ayrıca Aziz Yıldırım için yaptırılan özel pasta kesilerek davetlilere ikram edildi.

Düğün merasimine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğün merasiminde şarkıcı Cenk Ürek sahne aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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