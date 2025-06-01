Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Aziz Yıldırım\'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
01.06.2025 17:39
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adaylık için şartını duyurmuştu. Yıldırım'ın açıklaması sonrası Fenerbahçe'de toplanan imza sayısında büyük artış gözlemlendi.

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza verme işlemi devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir artış yaşandı.

İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından harekete geçen kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Fenerbahçe'de kongre üyelerinin imza toplamaya devam etmesi beklenirken hafta içinde de Aziz Yıldırım'ın şartının yerine geleceği ifade ediliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN ŞARTI NEYDİ?

Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bursaspor63:
    Vallahi ister Aziz Yıldırım gelsin, ister Ali Koç kalsın, seneye gene Şanlı Galatasaray şampiyon. Bu iş başkan ile olacak iş değil. Eminim Ali Koç elinden gelen her şeyi yaptı ve Fener’in şampiyon olmasını en çok o istedi. Ama Şanlı Galatasaray’ın böyle bir takımı ve hocası olduğu müddetçe, Fener’in 2025/26 ikincilikleri şimdiden hayırlı olsun. En büyük Şanlı Galatasaray ve Timsah Bursaspor’umuz 63 125 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bunlar yeterli sayıda imzayı toplayacakta o imzaların kaçı geçerli sayılacakta sonra kongre kararı alacaklarda seçim olacakta. Seçilen yönetim göreve başlayıp transfer yapacak yeni teknik direktörü belirleyecekde kampa yetiştirecek ölme eşeğim ölme yeni sezon da çöp oldu gitti. 78 13 Yanıtla
    emir2003:
    Tüm adayların hocaları bellidir rahat ol. 6 0
  • Doğrucu zırto:
    At sahibine göre kişner. Aziz Yıldırım gelirse Mou'yu değiştirmeye gerek yok. üç beş transfer yapar bitti gitti. zaman kaybı olmaz yani 45 4 Yanıtla
  • Osman Erk:
    Aziz başkan gelirse bence hocaya tazminat verileceğine hocayla devam edip hızla transfere devam edip o paraya futbolcu alınır zaten aziz başkanda hocayı geçen istemişti burda yönetimde sorun var aziz Yıldırım hocayla iyi anlaşır 40 6 Yanıtla
  • emir2003:
    O zaman kongre kararı verilsin. 37 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış - Son Dakika
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