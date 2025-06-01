Aziz Yıldırım\'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Bursaspor63:

Vallahi ister Aziz Yıldırım gelsin, ister Ali Koç kalsın, seneye gene Şanlı Galatasaray şampiyon. Bu iş başkan ile olacak iş değil. Eminim Ali Koç elinden gelen her şeyi yaptı ve Fener’in şampiyon olmasını en çok o istedi. Ama Şanlı Galatasaray’ın böyle bir takımı ve hocası olduğu müddetçe, Fener’in 2025/26 ikincilikleri şimdiden hayırlı olsun. En büyük Şanlı Galatasaray ve Timsah Bursaspor’umuz