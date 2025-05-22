Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a taraftarlar tarafından tepki sürerken, Ali Koç bugün eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. İkilinin sabah saatlerinde görüştüğü açıklanırken, neler konuşulduğu çok merak edilmişti. Kritik görüşmede konuşulanlar belli olmaya başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında değil, bir an önce yapılması gerektiğini yapılan görüşmede Başkan Ali Koç'a iletti.
Haberin devamında, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a güvenoyu almasını, imza toplamanın tüzükte yer alan bir hak olduğunu ve buna ofansif bir yaklaşım sergilememesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin hemen şampiyon olması gerektiğini, diğer adaylarla diyalog kurulmasının olumlu olacağını, ayrıca yönetimsel konulardaki rahatsızlıklarını da dile getirdiği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu görüşme sonrasında nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika
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