Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım\'ın Ali Koç\'a ne söylediği ortaya çıktı
22.05.2025 18:32
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, mevcut başkan Ali Koç ile görüşmesinde Ali Koç'a ne söylediği merak konusu olmuştu. Yıldırım'ın olağanüstü seçimli genel kurulun Eylül'de değil bir an önce yapılması gerektiğini Ali Koç'a ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a taraftarlar tarafından tepki sürerken, Ali Koç bugün eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. İkilinin sabah saatlerinde görüştüğü açıklanırken, neler konuşulduğu çok merak edilmişti. Kritik görüşmede konuşulanlar belli olmaya başladı.

''BİR AN ÖNCE SEÇİME GİT''

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında değil, bir an önce yapılması gerektiğini yapılan görüşmede Başkan Ali Koç'a iletti.

Haberin devamında, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a güvenoyu almasını, imza toplamanın tüzükte yer alan bir hak olduğunu ve buna ofansif bir yaklaşım sergilememesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin hemen şampiyon olması gerektiğini, diğer adaylarla diyalog kurulmasının olumlu olacağını, ayrıca yönetimsel konulardaki rahatsızlıklarını da dile getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu görüşme sonrasında nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY:
    Turkiye ve Turk dunyasının en etkili baskanı.Soylediklerinin hepsi bir emirdir. 22 5 Yanıtla
  • Mö19720202:
    ALİ BAŞKAN, MADEM ÖYLE İSTİYO AZİZ BAŞKAN OZAMAN SENDE GİT SEÇİME AL OYLARIN ÇOĞUNU GEKRAR BAŞKAN OLACAĞINDAN HİÇ ŞÜPGE DUYMUYIRUM VE ANA İNANIYORUZ SEN FENERBAHÇEMİZİ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPAVAĞINIDA BİLİYIRUZ AMA MITİNHO İLE OL AZ BU İŞİN İLAÇI MOTELLADIR MATİNHO SPIRTİF DİREKTÖR OLSUN ÖNÜMÜZDWKİ SENE ONA SAKIN TAZMİNAT ÖDEME ÇALIŞTIR ONU HAKK ETSİN SONRADA LÜTFEN GİTSİN 3 6 Yanıtla
  • Hakan1421:
    şu işe bak arkadaş adam Koçsporun sahibi ama rahat bırakmıyorlar 8 0 Yanıtla
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