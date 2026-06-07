Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de alana gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, saat 15.00'te oy kullanmaya geçti. Yıldırım, 43 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım Oyunu Kullandı - Son Dakika
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