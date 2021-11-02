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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu

02.11.2021 21:52

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve birlikte çalıştığı teknik direktörlerden olan Aykut Kocaman birlikte yemek yedi. Yıldırım'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen yemekte yan yana oturan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan Aykut Kocaman, doğum gününü kutlayan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la yemekte buluştu.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

AYKUT KOCAMAN, AZİZ YILDIRIM'IN YANINA OTURDU

İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye, Fenerbahçe eski yöneticileri de eşlik etti. Paylaşılan fotoğraf karesinde Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yanına oturması dikkatlerden kaçmazken sarı-lacivertliler sosyal medyada fotoğrafa ilişkin binlerce yorum yaptı.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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