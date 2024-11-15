B8'den Bursaspor'a Özel Şarkı

Spor

Televizyonda yayınlanan bir yarışmanın ikinci sezonunda ikinci olan "b8" mahlaslı Mesut Kurtuluş, Bursaspor'a özel şarkı hazırladı.

"O Ses Rap" yarışmasında Bursa'yı temsil eden Kurtuluş, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup lider olarak devam eden yeşil beyazlılar için özel şarkı besteledi.

Yarışma sonrası kariyerine devam eden Kurtuluş'un Bursaspor'a ithaf ettiği "Adı Aşk Bu Eziyetin" adlı şarkının klibi, Bursaspor'un YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.