Baba-Kız Masa Tenisi Hedefi

Gaziantep'te Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü olarak görev yapan Mustafa Yüce, 7 yaşındaki kızı Miray'ı hem başarılı bir sporcu hem de geleceğin milli takım oyuncusu olarak yetiştirmek için çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 3 yıldır Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Mustafa Yüce, en büyük hayallerinden birini kızı Miray ile gerçekleştirmek istiyor.

Uzun süredir masa tenisiyle ilgilenen Yüce, spor salonlarında geçen hayatının bir parçası olan kızı Miray'ı 5 yaşındayken bu sporla tanıştırdı. Kızının spora olan ilgisini ve yeteneğini fark eden baba, evde ve salonda yaptığı çalışmalarla onun gelişimine destek oluyor.

Bu yıl lisanslı sporcu olan Miray, düzenli antrenmanlarla gelecekte ay-yıldızlı formayı giymek için hazırlanıyor.

Mustafa Yüce, AA muhabirine, masa tenisinin kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Çocukların gelişimine katkı sağlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Yüce, "Disiplin, gayret ve mücadele hayatımın merkezinde yer alıyor. Miray da sporun içinde büyüdü. Ona hiçbir zaman zorla bir şey yaptırmadım, seveceği bir ortam oluşturmaya çalıştım. Bir gün 'Ben de oynamak istiyorum.' dedi. Bu, benim için çok büyük bir mutluluktu. Onun bu spora başlaması en büyük hayallerimden biriydi." dedi.

Yüce, kızının küçük yaşlardan itibaren masa tenisine yatkın olduğunu, raketi ilk eline aldığında yeteneğini fark ettiğini aktardı.

Miray'ın öğrenme kabiliyetinin yüksek olduğunu dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Evde top oynarken raketi ilk eline aldığında topu dengede tutmayı başardı. O yaş grubu için oldukça zor bir hareketti. Arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başlayınca daha çok sevdi. Akşamları kendisi 'Antrenman yapalım.' demeye başladı. Bu, beni çok mutlu etti. Programlı bir şekilde çalışıyoruz ve gelişimi gayet iyi."

Milli takım antrenörü olarak görev yaparken birçok sporcusunun başarısına tanıklık ettiğini anlatan Yüce, aynı heyecanı kızıyla yaşamak istediğini söyledi.

Yüce, "Çok özel ve gurur verici bir duygu. Onun gelişimini ve çabasını görmek beni mutlu ediyor. Milli takımda görev yapıyoruz, o heyecanı kızımla da yaşamak istiyorum. En büyük hayalim bu. Elbette iyi bir sporcu olmasını isteriz ama her şeyden önce iyi bir insan olarak yetişmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Babamın çalıştırması beni mutlu ediyor"

7 yaşındaki Miray Yüce ise babasıyla birlikte antrenman yapmanın kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Masa tenisini severek oynadığını belirten Miray, "Antrenmanları çok sevdim ve başlamak istedim. Babamın çalıştırması beni mutlu ediyor. Onun yanımda olması kendimi güvende hissettiriyor. Birlikte koşular yapıyoruz, çeşitli hareketler çalışıyoruz ve servis atıyoruz. Babamın yanında olmak harika. Maçlara gidip birinci olmak, çok güzel oynayıp kameralara çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.