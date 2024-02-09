Babadağ Belediyesi Mollaahmetler Mahallesi\'nde Okul Bahçesine Spor Sahası Kazandırdı

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Spora ve eğitime yönelik yatırımları devam eden Babadağ Belediyesi Mollaahmetler Mahallesi'nde yer alan okul bahçesine yeni voleybol ve basketbol sahası kazandırdı.

Babadağ Belediyesi'nin spor ve eğitime yönelik adımları hız kesmeden devam ediyor. Babadağ'a bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul eğitiminin devam ettiği okul bahçesine spor sahası kazandırıldı. Son imkanlar kullanılarak voleybol ve basketbol sahası öğrencilerin hizmetine sunuldu. Geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Bizler gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri adına önemli adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki Mollaahmetler İlk-Ortaokulu'na yepyeni bir voleybol ve basketbol sahası kazandırdık. Spor sahamız öğrencilerimize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ