Badminton Federasyonu ile Üniversite İş Birliği

Spor

Türkiye Badminton Federasyonu ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında antrenör-sporcu eğitimi ve sporda koruma programları süreçlerine dair iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre imza törenine, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan katıldı.

Protokol kapsamında, federasyonun antrenör ve sporcu eğitim faaliyetleri ile sporda koruma programlarının akademik destek ve bilimsel çalışmalar ışığında merkezileştirilmesi hedefleniyor.