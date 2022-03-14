Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye şampiyonasında kızlarda Manisa Selendi Anadolu Lisesi, erkeklerde Samsun Özel Bil Okulları Fen Lisesi birinci oldu.

2021-2022 Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarına Kızlar ve erkeklerde 21 ilden toplam 38 takım 190 sporcu katıldı.

Gençler Türkiye birinciliği kadınlarda Manisa Selendi Anadolu Lisesi birinci, Erzincan Spor Lisesi ikinci, Ankara Özel Elmadağ Açı Anadolu Lisesi üçüncü, Tekirdağ Mimar Sinan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Samsun Özel Bil Okulları Fen Lisesi birinci, Bursa Özel Mesafe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve Muş Özel Birey Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Valisi Cevdet Atay ile Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı verdi. - DÜZCE