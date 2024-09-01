Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor

Badminton Süper Ligi ve 1\'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor

Badminton Süper Ligi 5'inci etabı ile 1'inci Lig 2'nci etabı Kayseri'de yapılıyor. Süper Lig'de 12, 1'inci Lig'de de 12 takımla gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 200 sporcu mücadele ediyor. Kayseri'yi 1'inci Lig'de 2 takım temsil ediyor. Badminton Süper Ligi 6'ncı etabı ile 1'inci Ligi 3'üncü etabı Samsun'da gerçekleştirilecek.

01.09.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ - BADMİNTON Süper Ligi 5'inci etabı ile 1'inci Lig 2'nci etabı Kayseri'de yapılıyor.

Badminton Süper Ligi 5'inci etabı ile 1'inci Lig 2'nci etabı Kayseri ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Süper Lig'de 12, 1'inci Lig'de de 12 takımla gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 200 sporcu mücadele ediyor. Toplam 3 gün süren müsabakalar bugün yapılacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Badminton Kayseri İl Temsilcisi Hakan Erdoğan, "Burada Badminton Süper Ligi ve Badminton 1'inci Ligi müsabakaları yapılıyor. Süper Ligin 8 etabından 5'incisi ile 1'inci Ligin 5 etabından ikincisi burada yapılıyor. Buradaki etaptan sonra Samsun etabı gerçekleşecek. Süper Lig'de 12 takımda yüz sporcu mücadele etmektedir. 1'inci Lig'de de 12 takımdan yüz sporcu mücadele ediyor. Kayseri'yi 1'inci Lig'de 2 takım temsil ediyor. Talas Spor Kulübü Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de mücadele edecek" dedi. Badminton Süper Ligi 6'ncı etabı ile 1'inci Ligi 3'üncü etabı Samsun'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Kayseri, Samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement