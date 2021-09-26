Üye Girişi
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı - Son Dakika

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı

26.09.2021 15:32

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara Göztepe maçı öncesi başarılar diledi. Fransız golcünün yaptığı paylaşımda "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altına taraftarlar "Geri dön" yorumları yaptı.

Galatasaray formasıyla 29 gol atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig için tarihi bir performans göstermiş ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

"İNŞALLAH 3 PUAN GELECEK"

Fransız golcü, Göztepe maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilerken, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırırken, "Geri dön" yorumları dikkat çekti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına 'Geri dön' yorumları yağdı
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar Geri dön yorumları yaptı

Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar 'Geri dön' yorumları yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı 15:18 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 15:01 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek 14:23 Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük 13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

Son Dakika Haberleri
16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
15:24 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
15:17 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
15:02 Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
15:01 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı
15:00 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü         
16:10
A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu         
15:57
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu         
15:04
Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 16:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement