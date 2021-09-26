Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara Göztepe maçı öncesi başarılar diledi. Fransız golcünün yaptığı paylaşımda "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altına taraftarlar "Geri dön" yorumları yaptı.

Galatasaray formasıyla 29 gol atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig için tarihi bir performans göstermiş ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. "İNŞALLAH 3 PUAN GELECEK" Fransız golcü, Göztepe maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilerken, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırırken, "Geri dön" yorumları dikkat çekti.

Son Dakika

Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak

Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı

Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı

önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı

Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı