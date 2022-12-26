Sen ne yaptın Gomis! Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı - Son Dakika
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Sen ne yaptın Gomis! Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı

26.12.2022 14:08
Sen ne yaptın Gomis! Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihine geçti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcu attığı gollerle Galatasaray'ın lider olmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da gol sayısını da 49'a çıkaran golcü, 71 gol atan Gheorghe Hagi ve 61 gol atan Milan Baros'un ardından en çok gol atan 3. yabancı futbolcu olarak Galatasaray'ın tarihine geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. 37 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki gol sayısını da 8'e çıkardı. Fransız futbolcu, bu gollerin 6'sını Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Gomis Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray formasıyla gol sayısını da 49'a çıkaran yıldız futbolcu, 71 gol atan Gheorghe Hagi ve 61 gol atan Milan Baros'un ardından en çok gol atan 3. yabancı futbolcu olmayı başardı. Maç sonu mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Gomis, "Bir Aslan'ın hayatı gibi B planım yok. Ya yapacağım ya öleceğim." ifadelerini kullandı.

TAKIMIN GOL KRALI

İstanbulspor karşısında iki gol atan tecrübeli futbolcu, takımını liderliğe taşıdı. Gomis, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olmayı başardı.

ICARDİ VE SEFEROVİC'İ GÖLGEDE BIRAKTI

Sezon başında Icardi ve Seferovic'in takıma katılmış olmasına rağmen Gomis, Galatasaray'ın önemli kozlarından biri haline geldi. Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli golcünün, bu başarısının ardından sezon sonuna kadar takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Sivasspor Galatasaray maçında Erkan Özdamar düdük çalacak Sivasspor Galatasaray maçında Erkan Özdamar düdük çalacak Bafetimbi Gomis bu sezonki 8. golünü attı Bafetimbi Gomis bu sezonki 8. golünü attı

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Son Dakika Spor Sen ne yaptın Gomis! Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı - Son Dakika


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