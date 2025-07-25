Bafra'da Bisiklet Türkiye Kupası 5. Etap Yarışı Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Bafra'da Bisiklet Türkiye Kupası 5. Etap Yarışı Yapıldı

Bafra\'da Bisiklet Türkiye Kupası 5. Etap Yarışı Yapıldı
25.07.2025 21:05  Güncelleme: 21:17
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışı'na 27 ilden yaklaşık 157 lisanslı sporcu katıldı. Yarış, toplam 137 kilometre uzunluğunda zorlu parkurda yapıldı ve çeşitli kategorilerde dereceler belirlendi.

"Bisiklet Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışı" Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirildi. Bafra ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, 27 ilden gelen yaklaşık 157 lisanslı sporcu, zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Toplam 137 kilometrelik yarış, Bafra Asri Mezarlığı önünden verilen startla başladı. Sporcular, Türbe Mahallesi, Alaçam ve Yakakent dönüşü güzergahını takip ederek, Aşar Mahallesi'ndeki Kapıkaya Festival Alanı'nda finişe ulaştı.

Yarış Sonuçları

Büyük Erkekler Kategorisi: Konya Büyükşehir Belediyesinden Mustafa Tarakcı birinci, Spor Toto Spor Külübü'nden Kaan Soylu Özkalbim ikinci Spor Toto Spor Kulübü'nden Doğukan Arıkan üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar Kategorisinde Alanya Belediyesi'nden Sevim Gerçek birinci, Akut Spordan Melike Çakır ikinci, Alanya Belediyesinden Dina İhlası üçüncü oldu. Yarışlara ayrıca, U19 (19 yaş altı) ve U15 (15 yaş altı) kategorilerinde kadın ve erkek sporcular da katıldı.

"Yarışlar, Bafra'nın doğasıyla bütünleşti"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yol ve Pist Bisikleti Teknik Kurul Başkan Vekili Kadir İspirli, yarışların ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5. Etap puanlı yol yarışlarımızı Samsun'un Bafra ilçesinde başarıyla gerçekleştirdik. Bugün yol yarışlarını tamamladık, yarın da Sera Park OSB alanında kriteryum yarışlarıyla bu etabı bitireceğiz. Yarışlara 3 ayrı yaş grubunda kadın ve erkek kategorilerinde yoğun katılım oldu."

Bafra'nın tarımsal zenginlikleri, doğal ve kültürel güzellikleriyle Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İspirli, "Kapıkaya Festivali ile birlikte bu yarışı düzenledik. Bafra halkı da organizasyona büyük destek verdi. Zaman zaman yaşanan trafik yoğunluklarına rağmen halkın sabrı ve sporculara verdiği moral çok değerliydi. Tüm Bafra halkına teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bafra'da Bisiklet Türkiye Kupası 5. Etap Yarışı Yapıldı - Son Dakika

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