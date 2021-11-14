Üye Girişi
Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası - Son Dakika

Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası

14.11.2021 15:52
Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası

Bağlar Belediyespor'un futbol ve voleybol takımları deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak çifte galibiyete imza attı.

Bağlar Belediyespor'un futbol ve voleybol takımları deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak çifte galibiyete imza attı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda 1955 Batman Belediyespor'u 1-0 yenerek üçüncü haftada üçüncü galibiyete imza atarak puanını 9'a çıkardı. Bağlar Belediyespor'u 3 puana taşıyan golü 15. dakikada İrfan Haluk İldiz kaydetti. Bağlar Belediyespor, 4. hafta maçında 21 Kasım Pazar günü Diyarbakırspor ile karşı karşıya gelecek.

Kadın Voleybol takımı Mardin'de farklı kazandı

2. Lig'de mücadele eden Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Yeni Mardin'i rakibine set vermeden 3-0 mağlup etti. Bağlar Belediyespor, 25-22, 25-22 ve 25-14 set sonuçlarıyla galibiyete ulaştı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası
Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler 15:39 Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor 15:21 Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? 15:03 İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 13:49 "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor 10:25 A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar         
15:50
Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi         
15:23
Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız         
15:10
Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur         
14:50
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
14:45
Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti         
13:48
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 15:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement