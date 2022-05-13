Bağlar'ın kızları futbolda şampiyon - Son Dakika
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Bağlar'ın kızları futbolda şampiyon

13.05.2022 12:23
Bağlar'ın kızları futbolda şampiyon

Diyarbakır'ın Bağlar Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun kız öğrencileri, futbolda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Bağlar Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun kız öğrencileri, futbolda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Futbolda il şampiyonu olan okulun kız takımı aynı başarıyı salon futbolunda da göstererek çifte şampiyonluk elde etti. Gol yemeden Diyarbakır il şampiyonu olan Bağlar'ın kız futbolcuları, aynı başarıyı Türkiye Şampiyonası'nda da göstermek için destek bekliyor. Bağlar Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun kız öğrencileri, futbolda kazandıkları şampiyonluklar ve ortaya koydukları başarılı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Okullar arası il şampiyonasında tüm rakiplerini saf dışı bırakarak Diyarbakır şampiyonluğu ipini göğüsleyen kızlar, aynı başarıyı futsalda da göstererek çifte şampiyonluk elde etti. Çayönü Ortaokulu'nu 7-0,Aziziye Ortaokulu'nu 5-0 ve Şehit Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nu 7-0 olmak üzere karşılaştığı 3 maçı da 19 gol atıp gol yemeden kazanan Fevzi Çakmak Ortaokulu kız takımı futsalda da Diyarbakır'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Destek çağrısında bulundular

Beden eğitimi öğretmenleri Günay Olsoy Önal ve İhsan Tunç tarafından kız futbol takımlarının başarısı spor camiasında ilgiyle karşılandı. Takımın antrenörleri Önal ve Tunç, çalışmalarına verdiği destekten dolayı okul yönetimi ve müdür yardımcısı Hülya Eyyubi'ye teşekkür ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak için kentteki kurumlardan ve iş çevrelerinden destek beklediklerini dile getirdiler.

Şampiyon kızlar da, "Bu başarıyı Türkiye Şampiyonası'nda Bağlar'ı ve Diyarbakır'ı iyi temsil ederek yukarılara taşımak istiyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz" mesajıyla destek çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Bağlar'ın kızları futbolda şampiyon
Bağlar'ın kızları futbolda şampiyon

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Diyarbakır, Şampiyon, Türkiye, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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