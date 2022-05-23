Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı - Son Dakika
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Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı

23.05.2022 17:50
Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı

Bağlar Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ikiz kardeşler Reyhan ve Nevroz Oruç, kick boksta tarihi başarılara imza atarak hem ilçenin hem Diyarbakır'ın guru oldu.

Bağlar Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ikiz kardeşler Reyhan ve Nevroz Oruç, kick boksta tarihi başarılara imza atarak hem ilçenin hem Diyarbakır'ın guru oldu.

İkiz kardeş olan Reyhan Oruç ve Nevroz Oruç,Kick boks'ta tarihi başarılara imza attı. 9'uncu sınıf öğrencisi olan ikizlerden Reyhan Oruç,46 ülkeden sporcuların katılımıyla 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen 7. Turkish Open Wako Dünya Kupası'nda yıldız bayanlarda 42 kiloda dünya şampiyonu oldu. Aynı kilo ve kategoride yarışan Nevroz Oruç, 5.'lik elde etti.

Dünya şampiyonluğu ve dünya beşinciliği kazanan ikizlerle bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hediye takdim ettiği sporcuların başarısıyla büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Beyoğlu, "Ülke olarak sporda altın çağımızı yaşıyoruz. Bunun mimarı da hiç kuşkusuz sporun içinden gelen, gençliğe ve spora hak ettiği değeri veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı
Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Bağlar, Nevroz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı - Son Dakika


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