Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler - Son Dakika
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Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler

25.03.2022 16:39
Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, 24 farklı spor kulübünden 152 sporcunun katılımıyla Gebze'de gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, 24 farklı spor kulübünden 152 sporcunun katılımıyla Gebze'de gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, organizasyondan 2'si altın, 3'ü bronz toplam 5 madalya ile ayrıldı.

Paletli Yüzme branşında 6 farklı il ve 24 spor kulübünden 85 erkek, 67 kadın toplam 152 sporcunun yarıştığı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında Kocaeli Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlendi. Sporcuların 3 gün boyunca 5 farklı seansta palet vurduğu organizasyonda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Yunus Ayvazoğlu ve Mehmet Emre Çolaklar; çift palet, dip ve su üstü kategorilerinde 5 kez ödül kürsüsüne çıkmanın mutluluğunu yaşadılar.

"Türkiye'nin sayılı ekipleri arasındayız"

Şampiyona sonrasında değerlendirmelere bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sualtı sporlarının lokomotif branşlarından olan paletli yüzmede Türkiye'nin sayılı ekipleri arasında olduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gaziantep'i temsil eden ve 12 sporcumuz ve 2 antrenörümüzden oluşan ekibimizi yürekten kutluyorum. Şu anda sualtı sporlarının lokomotif branşlarından olan paletli yüzmede Türkiye'nin sayılı ekipleri arasındayız. Sporcularımız, bu branşta başarı defterine her geçen gün yeni notlar ekliyorlar. Sporcularımızın başarısında emeği geçen başta kıymetli velilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Şehitkamil, Gebze, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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