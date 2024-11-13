Bahattin Sofuoğlu Superbike\'a Hazır

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonda aynı pistte antrenman yaptığı ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'yla birlikte Dünya Superbike Şampiyonası'nda gaza basacak. Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ile küçüklüğümden beri birlikteyim. Burada nasıl antrenmanda onun arkasından yeni şeyler öğreniyorsam Superbike'da kendisinden çok şeyler göreceğime inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing adına yarışacak. 26-27 Kasım'da İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek olan milli motosikletçi Sofuoğlu, aynı pistte antrenman yaptığı ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'yla birlikte yarışacak. Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Sofuoğlu, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na geçerek 3 sezon boyunca burada yarıştı ve dört podyum ile 1 galibiyet elde etti. 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan Bahattin Sofuoğlu, 'Ağabeyim' dediği Razgatlıoğlu'nun izinden gitmeyi istiyor. WSBK'ta ikinci Türk sporcu olarak yarışacak Sofuoğlu, üst sıralarda olmayı hedefliyor.

"Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim şu anda orada bir efsane"

2 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'yla aynı klasmanda yarışmanın gurur verici olduğunu belirten Sofuoğlu, "Bildiğiniz üzere yeni bir kategoriye, Superbike'e geçtik. Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim şu anda orada bir efsane. Ben de seneye ilk defa oraya gideceğim. Bu sezon bittikten sonra hemen İstanbul Park'ta hazırlıklara başladık ve güzel hissettirdi. Orada güzel derece yaptık, pist rekorunu kırdık. Ama tabii ki orası hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece benim ilk temasım oldu binlik motor ile. Daha sonrasında iki testimiz daha olacak ve sezona başlayacağız. Sezona elimden geldiğince hazır başlamaya çalışacağım. Her yarış benim için bir tecrübe olacak. Adım adım gelişmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler olur ve çok güzel yerlere gelirim bir an önce" dedi.

"Bu sene de onunla aynı pistte Superbike'de olacağız"

Toprak Razgatlıoğlu'nun tecrübelerinden yararlanacağını belirten Bahattin Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ile küçüklüğümden beri birlikteyim ve yıllardır da beraber çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum ve daha da öğreneceğim şeyler olacağına inanıyorum. Bu sene de onunla aynı pistte Superbike'de olacağız. Burada nasıl antrenmanda onun arkasından yeni şeyler öğreniyorsam, Superbike'da kendisinden çok şeyler göreceğime inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bir gün Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi olabilirim. Kenan ağabeyimin koordinesi altında Toprak ağabeyimle burada antrenman yapmak bana çok artı katıyor ve Superbike'da da çok şey katacağına inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA