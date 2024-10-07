Bahçeli, Tekvando Başkanı Şahin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bahçeli, Tekvando Başkanı Şahin'i Ziyaret Etti

Bahçeli, Tekvando Başkanı Şahin\'i Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i başarıları dolayısıyla tebrik etti.

07.10.2024 16:17
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun geçmişten bugüne olimpiyat ve paralimpik oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarıları ve bugün geldiği noktayı Bahçeli'ye aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli de Başkan Şahin'i kazanılan madalyalar ve başarılardan dolayı takdir ve tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda da Metin Şahin ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke ve gümüş madalya elde eden Fatih Çelik ile hatıra fotoğrafı çekilmiş ve madalya kazanan sporcuları ve Türkiye Tekvando Federasyonu'nu, Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil ettiği için kutlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Metin Şahin, Politika, Türkiye, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeli, Tekvando Başkanı Şahin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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