Bahçelievler Belediyesi'nden Beşiktaş Maçı Açıklaması

Spor

Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynadıkları Beşiktaş mücadelesinde protokol tribününde yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sporun temelinde dostluk, saygı ve centilmenlik yer almakta olup, bu değerlerin korunması gerektiğine inanan bir kulüp olarak, güzide Beşiktaş Kulübümüz ile oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle, yapılan açıklamalarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, spora gönülden bağlı ve sporsever bir kişilik olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuştur. İlgili maç sırasında da kendisi, iddiaların aksine, salonda sakin bir şekilde yerini almış, kimseye hakaret veya olumsuz bir tutum sergilememiştir. Bu durum, video görüntüleri ile de açıkça ortadadır.

Bahçelievler Belediyesi, sporun tıpkı sanat gibi birleştirici gücüne inanır. Belediye Başkanımız Dr. Bahadır'ın spora verdiği destek ve sporcularımızın azmiyle, kadın voleybol takımımız başarıdan başarıya koşmuş ve Sultanlar Ligi'ne yükselmiştir.

Bahçelievler Belediyesi olarak, sporun dostluk ve birlik ruhu etrafında yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, spor sahalarında saygı ve centilmenlikten ödün verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor; kadınlar ve çocukların da bulunduğu ortamlarda sporun ahlakına uygun davranışların sergilenmesini önemle vurguluyoruz.

Olayların farklı yerlere çekilmemesi dileğiyle, tüm spor camiasını dostluk, birlik ve beraberlik duyguları içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize verdikleri emek ve mücadele için teşekkür eder, güzide Beşiktaş Kulübümüze de sahadaki centilmence mücadele için saygılarımızı sunarız."