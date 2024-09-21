Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer'i Yenerek Geri Döndü

İZMİR,
İZMİR'de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley 2'nci Grup müsabakalarının ikinci gününde Bahçelievler Belediyespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 21-25, 25-21, 25-14 ve 15-12'lik skorlarla sona erdi. Gruptaki son maçta yarın aynı salonda saat 18.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor mücadelesi oynanacak.
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