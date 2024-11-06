Bahçeşehir Koleji 6. Galibiyetini Aldı

EuroCup A Grubu 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hapoel Tel Aviv'i 90-82'lik skorla mağlup etti. Sırbistan'da oynanan müsabakada lacivert-beyazlılar, 6. galibiyetini aldı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Thomas Bissuel (Fransa)
Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 2, Şehmus Hazer 23, Tai Odiase 19, Tyler Cavanaugh 12, Axel Bouteille 7, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Marko Simonovic 13, Mateusz Ponitka 14
Başantrenör: Dejan Radonjic
Hapoel Tel Aviv: Bar Timor 5, Marcus Foster 15, Patrick Beverley 18, Ishmail Wainright 8, Bruno Caboclo 11, Joe Ragland 7, Blakeney 7, Tomer Ginat 11, Blayzer, Noam Yaacov
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 22-20 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 38-44 (Hapoel Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 68-64 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL
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