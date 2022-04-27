Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu

27.04.2022 22:41

- Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

- Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu

İSTANBUL - FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde İtalya'nın Reggio Emilia takımıyla eşleşen ve deplasmandaki ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, Ülker Arena'da oynanan ikinci maçtan da 90-74 galip ayrılarak kupayı kazandı. Kupayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith, final serisinin de en değerli oyuncusu oldu. Ülker Arena'da binlerce taraftarı önünde kupayı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde büyük coşku yaşandı.

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu

YORUMLAR
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FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu - Son Dakika


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