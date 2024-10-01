Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı Yendi

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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 87-66 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, maçta iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Dejan Radonjic, müsabakanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını galibiyetten dolayı kutladığını aktaran Radonjic, "Defansımız iyiydi. 40 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Hücumda da gayet iyiydik. Şimdi önümüzdeki rakibimiz için çalışmaya başlayacağız. Maçta kimin iyi oynadığını tartışabiliriz. Genele baktığımızda zaman da takımın ofansif ve defansif analizini yapabiliriz. Oyunumuz iyiydi ve oyuncularımız iyi iş çıkardı. Bizim için önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise bugün istatistiklerde kötü olduklarını belirterek, "Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. Harika oynadılar. Bugün 17 top kaybı yaptık. Oynadığımız oyunun bir bahanesi yok. Bu maç kötüydük. Üzgünüz ama sezon uzun ve daha çok maç var." diye konuştu.