Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Balkan Botevgrad'ı deplasmanda 101-60 yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Balkan Botevgrad'ı deplasmanda 101-60 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasındaki maçta Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 yendi. Bu galibiyetle D Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanmış oldu.
Salon: Botevgrad Arena
Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)
Balkan Botevgrad: Okwera, Edge 11, Stoimenov 7, McCoy, Mathon 2, Ducas, Ivanov 8, Chomche 9, Toshkov 11, Sotirov 10, Melikyan 2, Spirov
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15, İsmet Akpınar 4, Inglis 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka 2
1. Periyot: 16-24
Devre: 21-53
3. Periyot: 41-82
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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