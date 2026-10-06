Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Balkan Botevgrad'a konuk oluyor - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Balkan Botevgrad'a konuk oluyor

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Botevgrad Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesi Bahçeşehir, grubundaki ilk maçında Roma Basketbol'u 91-78 yendi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yendi.

Dört grupta 8'er takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

Kaynak: AA
BulgaristanBahçeşehirRomaSporSon Dakika

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